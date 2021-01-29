По рекомендации ВОЗ, вакцинироваться должны и те, кто переболел коронавирусной болезнью.

Люди, которые переболели COVID-19, и после болезни у них сформировался уровень антител, также должны вакцинироваться от коронавируса.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Впрочем, по его словам, таких граждан в списке на вакцинацию на первом этапе не будет.

"Всемирная организация здравоохранения также рекомендует вакцинировать всех без дополнительных лабораторных исследований на наличие антител, которые свидетельствуют о перенесенной болезни. Есть только одна рекомендация: можно отсрочить проведение прививки на 3-6 месяцев в случае, если ограниченный доступ к вакцинам. То есть человек здоров, не болел, и есть здоровый, который переболел. И если выбирать, кому уколоть вакцину, то приоритетный будет человек, который не болел. Поскольку у того, кто переболел, есть защита на 3-6 месяцев. Через 3-6 месяцев появятся дополнительно иммунобиологические препараты, и, если человек желает (тот, кто в первом этапе не вакцинировался), может обратиться, его провакцинируют", - пояснил Ляшко.

Кроме того, он сообщил, что Украина во время подготовки процесса проведения вакцинации от коронавируса пользуется опытом других стран. Так, к примеру, в Израиле людей, которые уже перенесли коронавирусную болезнь, также прививают, без дополнительных обследований.

"Уже сегодня идет вакцинация во многих странах мира. И многие из них провакцинировали почти треть. Например, Израиль. Мы с Израилем встретились в понедельник, и также их спрашивали, вакцинируют ли они людей, которые переболели или нет, есть ли какие побочные реакции или другие реакции. Они вакцинируют всех - и тех, кто переболел. Никаких дополнительных обследований не делают", - добавил Ляшко.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Главный санврач страны Виктор Ляшко анонсировал начало кампании по иммунизации «в районе 15 февраля». Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: Леся Лещенко