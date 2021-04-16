В Минздраве совместно с экспертами разработали рекомендации по ведению пациентов с последствиями коронавирусной болезни с учетом рекомендаций ВОЗ и международных организаций специалистов по реабилитации.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что проблема постковидного синдрома сейчас стоит очень остро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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Министр отметил, что для оказания эффективной помощи пострадавшим от COVID-19 и его последствий рабочая группа Министерства здравоохранения при участии экспертов, представителей Национальной академии медицинских наук, медицинских университетов и специалистов физической и реабилитационной медицины разработали рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной болезнью с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и международных организаций специалистов по реабилитации.

"Проблема постковидного синдрома сейчас стоит очень остро", - отметил Степанов.

Постковидный синдром: что известно

Как сообщал УНИАН, по данным медиков, постковидный синдром может длиться более 12 недель от начала заболевания.

Его симптомы могут проявляться со стороны любой системы - дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной. Наиболее типичными являются изменения в респираторной системе. Довольно часто эти изменения должны субтотальный а также тотальный характер. Пациенты длительное время требуют вспомогательной респираторной поддержки, даже когда вирус в их организме уже не размножается, а ПЦР-тест является отрицательным.

Несколько реже возникают осложнения в виде миокардита. В Украине частота таких осложнений невелика по сравнению с другими странами, в частности в Китае осложнения в виде миокардита зафиксировано у 7-23% лиц, переболевших COVID-19.

Кроме того, типичным осложнениями являются неврологические расстройства и слабость, которые длятся несколько недель после заболевания, даже в случае нетяжелых его течения.

Довольно часто случаются когнитивные расстройства: нарушения памяти, функций высшей нервной системы.

На сегодняшня не существует четких рекомендаций по медикаментозному лечению постковидного состояния.

Большинство рекомендаций США и ЕС сводятся к восстановительной терапии - физическая реабилитация, полноценное питание, нормальный сон.

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Автор: Татьяна Поляковская