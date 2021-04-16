Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что проблема постковидного синдрома сейчас стоит очень остро.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
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Министр отметил, что для оказания эффективной помощи пострадавшим от COVID-19 и его последствий рабочая группа Министерства здравоохранения при участии экспертов, представителей Национальной академии медицинских наук, медицинских университетов и специалистов физической и реабилитационной медицины разработали рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной болезнью с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и международных организаций специалистов по реабилитации.
"Проблема постковидного синдрома сейчас стоит очень остро", - отметил Степанов.
Постковидный синдром: что известно
Как сообщал УНИАН, по данным медиков, постковидный синдром может длиться более 12 недель от начала заболевания.
Его симптомы могут проявляться со стороны любой системы - дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной. Наиболее типичными являются изменения в респираторной системе. Довольно часто эти изменения должны субтотальный а также тотальный характер. Пациенты длительное время требуют вспомогательной респираторной поддержки, даже когда вирус в их организме уже не размножается, а ПЦР-тест является отрицательным.
Несколько реже возникают осложнения в виде миокардита. В Украине частота таких осложнений невелика по сравнению с другими странами, в частности в Китае осложнения в виде миокардита зафиксировано у 7-23% лиц, переболевших COVID-19.
Кроме того, типичным осложнениями являются неврологические расстройства и слабость, которые длятся несколько недель после заболевания, даже в случае нетяжелых его течения.
Довольно часто случаются когнитивные расстройства: нарушения памяти, функций высшей нервной системы.
На сегодняшня не существует четких рекомендаций по медикаментозному лечению постковидного состояния.
Большинство рекомендаций США и ЕС сводятся к восстановительной терапии - физическая реабилитация, полноценное питание, нормальный сон.
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