Профессор Сергей Дубров рассказал об особенностях постковидного синдрома у пациентов.

Постковидный синдром может длиться более 12 недель от начала заболевания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров.

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По его словам, уже существует определение постковидного синдрома, который может длиться 12 и более недель от начала заболевания. Симптомы синдрома могут проявляться со стороны любой системы - дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной.

Также медик добавил, что наиболее типичными являются изменения в респираторной системе. Довольно часто эти изменения имеют субтотальный, а также тотальный характер. Пациенты длительное время нуждаются во вспомогательной респираторной поддержке, даже когда вирус в их организме уже не размножается, а ПЦР-тест является отрицательным.

По словам Дубова, несколько реже возникают осложнения в виде миокардита. При этом он отметил, что в Украине частота таких осложнений невелика по сравнению с другими странами, в частности в Китае осложнения в виде миокардита зафиксированы у 7-23% лиц, переболевших COVID-19.

Кроме того, типичным осложнениями являются неврологические расстройства и слабость, которые продолжаются несколько недель после заболевания, даже в случае нетяжелого его течения.

По словам Дубова, довольно часто случаются когнитивные расстройства: нарушения памяти, функций высшей нервной системы.

Также он добавил, что на сегодняшний день не существует четких рекомендаций по медикаментозному лечению постковидного состояния.

«Большинство рекомендаций США и ЕС сводятся к восстановительной терапии - физическая реабилитация, полноценное питание, нормальный сон», - сказал профессор.

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Автор: Дмитрий Хилюк