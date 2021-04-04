Такое финансирование должно происходить через Национальную службу здоровья Украины.

В Министерстве здравоохранения работают над тем, чтобы обеспечить финансирование из госбюджета реабилитационной помощи пациентам, которые перенесли коронавирус в амбулаторных и стационарных условиях.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в эфире "Украина 24».

Читайте такжеВ субботу в COVID-больницы Украины попали более 5 тысяч больных

Она объяснила, что такое финансирование будет происходить через Национальную службу здоровья Украины.

По словам Микичак, в начале года приказом руководителя Минздрава Максима Степанова была создана рабочая группа министерства по наработке реабилитационного постковидного пакета НСЗУ.

«Пациент сопровождается прежде всего семейным врачом. То есть, когда он выписался из стационара или завершил лечение амбулаторно, он постоянно находится на сопровождении семейного врача, который знает все его проблемы и знает, в какой помощи пациент нуждается. Соответственно, семейный врач дает направление в тот или иной стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ будет отдельно пакет финансировать, потому что у нас работают больницы различной направленности», - отметила чиновница.

Она добавила, что ведомство работаем над тем, чтобы санатории системы Минздрава могли также оказывать соответствующую помощь людям, которые переболели COVID-19.

Коронавирус в Украине: последние данные

По состоянию на утро 4 апреля в Украине выявлено 13 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 504 ребенка и 216 медработников.

Зафиксировано 258 летальных исходов, выздоровели 4 657 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская