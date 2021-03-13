Степанов заявил, что выявленный в Украине «британский» штамм коронавируса поражает больше людей и демонстрирует другую клиническую картину.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вошла в "достаточно тяжелый период" из-за распространения нового штамма коронавируса.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы должны понимать: мы действительно зашли в достаточно трудный период с точки зрения нового штамма коронавируса... Он более контагиозный, то есть большее количество людей заражается, он поражает больше молодых людей. Более того, мы видим изменение клинической картины: он поражает центральную нервную систему, почки, печень. То есть совсем другая клиническая картина", - подчеркнул министр.

Говоря, в частности, о ситуации в Ивано-Франковске, Степанов отметил, что по количеству заболевших в последние несколько дней "мы видим стабилизацию ситуации".

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"Я имею в виду, у нас нет такого роста (количества больных - УНИАН), которое было... Ивано-Франковская область, по крайней мере, не входит в топы по количеству заболевших каждый день", - сказал чиновник.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил об обнаружении в Украине "британского" штамма коронавируса.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что средний показатель смертности от "британского" штамма коронавируса на 64% выше других.

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 тыс. 276 новых больных COVID-19, умерли 243 человека.

Ивано-Франковская область с конца февраля находится в «красной зоне» эпидопасности и сейчас возглавляет антирейтинг регионов по количеству пациентов с COVID-19, находящихся в стационарах больниц.

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Автор: Татьяна Поляковская