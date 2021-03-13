Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1 тысяча новых больных за сутки.

За минувшие сутки, 12 марта, в Украине обнаружили 13 276 новых больных коронавирусом. Согласно официальным данным, это наибольшее количество зарегистрированных инфицированных с середины декабря 2020 года.

Данные опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов.

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В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

Также за минувшие сутки 3 967 госпитализированных, 243 летальных случая, 4 897 тех, кому удалось выздороветь.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 451 744 человек, из них 1 219 773 выздоровели, а 28 158 умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев по состоянию на 8:00 13 марта зарегистрировано в Киеве (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Коронавирус в Киеве: статистика на 13 марта

В Киеве за минувшие сутки выявили 1 тыс. 49 новых случаев COVID-19. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"+1049 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 145 959). 599 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 385 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 34 девочки от 2 до 17 лет и 31 мальчик от 1 до 17 лет", - говорится в заметке.

В то же время зафиксировано 24 летальных случая (всего - 2 тыс. 881).

114 человек вчера были госпитализированы, а 380 преодолели коронавирус (всего 98 тыс. 28).

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (234), Днепровском (138) и в Оболонском (132)", - сообщил Кличко.

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Авторы: Яна Ставская, Татьяна Поляковская