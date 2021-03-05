Из-за циркуляции новых возбудителей штаммов, акцент на соблюдение карантинных норм нужно делать именно в заведениях, где работает и отдыхает молодежь.

"Британским" штаммом коронавируса болеют люди в возрасте 20-40 лет.

Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан в эфире Громадського радіо.

По его словам, ситуация с ростом количества больных коронавирусом прогнозируемая. Он отметил, что если бы не ввели январский локдаун, то такую ситуацию наблюдали бы уже в конце января.

"Ежедневно составляют около 20-30 админпротоколов, но это не те огромные цифры, которые были вначале эпидемии, когда мы составляли по 50-100. Из-за циркуляции новых возбудителей штаммов, акцент на соблюдение карантинных норм нужно делать именно в заведениях, где работает и отдыхает молодежь", - говорит Рубан.

Впрочем, он добавляет, что дополнительных ограничительных мер сегодня не нужно вводить.

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"Британский" штамм коронавируса в Украине

Мутированные варианты коронавируса SARS-CoV-2 в мире начали выявлять в конце 2020 года, когда уже разрабатывались первые вакцины.

В декабре в Британии нашли два новых штамма, один из них - у людей, приехавших из Южной Африки. В январе 2021 года новый штамм обнаружили у четырех человек, въехавших из Бразилии в Японию.

4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил об обнаружении в Украине британского штамма коронавируса.

В процессе секвенирования 20 образцов определено, что 2 образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями.

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Автор: УНИАН