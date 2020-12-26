С начала пандемии в столице зарегистрировано более 106,4 тыс. подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

В Киеве за сутки обнаружили 408 новых случаев COVID-19, от осложнений коронавирусной болезни умерли 13 человек.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Телеграмм-канале.

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«408 больных коронавирусом выявили в столице за прошедшие сутки. 13 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1 тысячи 829 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 106 тысяч 486», - написал он.

Так, вчера заболели 229 женщин в возрасте от 23 до 94 лет, 146 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 14 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 19 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 16 медиков.

В больницы были госпитализированы 40 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 161 человек. Всего коронавирус преодолели 37 тысяч 130 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком районе - 147, в Деснянском - 83 и в Оболонском районе - 45 случаев.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 1019876 человек, умерли - 17 тыс. 702. За прошедшие сутки коронавирус подтвердили в 7 тыс. 709 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса было зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

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Автор: Виктория Токарева