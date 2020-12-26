За все время пандемии в Украине инфицировались 1 019 876 граждан.

По состоянию на 26 декабря в Украине коронавирус подтвердили у 7709 украинцев. Это пока наименьший показатель за последние недели. До этого Минздрав ежедневно фиксировал суточный прирост больных в пределах 10-11 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Telegram.

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За минувшие сутки выздоровели 5145 человек, а умер 121 больной. В больницы госпитализировали 2888 человек.

25 декабря было осуществлено 24621 тестирование методом ПЦР и 6861-методом ИФА.

За все время пандемии в Украине инфицировались 1 019 876 граждан. Из них выздоровели 651 917, а 17 702, к сожалению, умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

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Автор: УНИАН