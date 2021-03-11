Также Байден распорядился закупить еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson.

Президент США Джо Байден поручил министерству здравоохранения закупить еще 100 млн доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Читайте такжеВ США привитым от COVID-19 разрешили общаться без масок и социальной дистанцииРанее выпускать эту вакцину также начал фармконцерн Merck & Co, поскольку самостоятельно Johnson & Johnson не успевает произвести необходимый объем препарата.

«Сегодня я поручаю команде из министерства здравоохранения и социальных служб США приобрести еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson»,— сказал Байден на встрече с главами компаний Johnson & Johnson и Merck в Белом доме, передает kommersant.

По словам президента, США должны создать запас доз вакцины и быть готовыми к изменению ситуации с COVID-19. Джо Байден считает, что сейчас страна находится на пути к приобретению достаточного числа доз вакцин для каждого взрослого американца к концу мая этого года, то есть «раньше на несколько месяцев, чем кто-либо ожидал».

Кроме этого, Байден отметил, что если в США в ходе кампании иммунизации населения от коронавируса образуется избыток вакцин, страна готова поделиться ими с другими государствами, передает interfax.

"Если у нас будет излишек, мы поделимся с остальным миром", - сказал Байден. Он добавил, что США не будут в полной безопасности, пока в безопасности не окажется весь мир. "Поэтому мы начнем с того, что сначала позаботимся об американцах, а затем попытаемся помочь остальному миру".

Коронавирус в США

США остаются лидерами по числу заразившихся COVID-19 (29 млн) и по числу умерших (529 тыс.). Рост смертности в 2020 году в стране стал самым большим с 1918 года.

Массовая вакцинация в США началась в конце декабря 2020 года, одобрены препараты Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ранее заключила соглашение с правительством США на поставку 100 млн доз их однодозовой вакцины к концу июня.

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Автор: Ирина Погорелая