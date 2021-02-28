Препарат можно использовать для лиц старше 18 лет и хранить в обычном холодильнике.

В Соединенных Штатах Америки зарегистрировали вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson.

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Вакцина Johnson & Johnson стала третьей разрешенной к применению в США вакциной от коронавируса, после Moderna и BioNTech/Pfizer.

Препарат можно использовать для лиц старше 18 лет.

Вакцина Johnson & Johnson: что о ней известно

26 февраля консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) проанализировала результаты тестов вакцины и рекомендовала ее к использованию для людей в возрасте 18 лет и старше, поскольку преимущества использования вакцины перевешивают риски.

В отличие от двухдозовых вакцин, разработанных компаниями Pfizer и Moderna, вакцина Johnson & Johnson имеет только один компонент, ее можно хранить в обычном холодильнике, поэтому ее будет легче распространять.

Тесты, в которых приняли участие 44 тысячи человек, показали, что эффективность вакцины Johnson & Johnson составляет 66%: у вакцин Pfizer и Moderna этот показатель составляет примерно 95%. Однако эксперты призывают не придавать этому слишком большого внимания, поскольку тесты Pfizer и Moderna были проведены до появления «бразильского», «южноафриканского» и «британского» штаммов коронавируса, а тесты Johnson & Johnson - тогда, когда эти штаммы получили широкое распространение.

Компания Johnson & Johnson сообщила, что готова немедленно начать поставки вакцины после получения разрешения на ее применение и способна предоставить 20 млн доз до конца марта.

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Автор: Юлия Янкевич