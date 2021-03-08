Лидером по количеству введенных вакцин являются США / Фото REUTERS
С начала вакцинации против COVID-19 в мире ввели 304,2 миллиона доз вакцины в 114 странах.
Читайте такжеАмериканские ученые рассказали о возможных опасностях трех новых штаммов коронавирусаОб этом сообщает Bloomberg.
Согласно данным журналистов, в среднем вводят 7,93 миллиона доз в сутки.
Лидером по количеству введенных вакцин являются США (более 90 миллионов доз).
За ними следует Китай (52,5 миллиона) и Великобритания (более 23 миллионов).
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