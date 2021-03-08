Согласно данным журналистов, в среднем вводят почти по 8 миллионов доз ежедневно.

С начала вакцинации против COVID-19 в мире ввели 304,2 миллиона доз вакцины в 114 странах.

Читайте такжеАмериканские ученые рассказали о возможных опасностях трех новых штаммов коронавирусаОб этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным журналистов, в среднем вводят 7,93 миллиона доз в сутки.

Лидером по количеству введенных вакцин являются США (более 90 миллионов доз).

За ними следует Китай (52,5 миллиона) и Великобритания (более 23 миллионов).

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Автор: УНИАН