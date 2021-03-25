Прививки украинцам делают вакциной CoviShield, произведенной по лицензии в Индии.

В Украине не зафиксированы смерти в результате вакцинации от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время пресс-конференции на тему: "Первая трансплантация почки в самой большой детской больнице Украины НДСБ "Охматдет".

"У нас не было смертей в регионах от вакцин. Ни одной. У нас были зафиксированы смерти людей, которые перед тем вакцинировались", - сказал министр.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирусную болезнь, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

С начала прививочной кампании привились 155 тыс. 587 человек, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Смерть женщины после вакцинации

Вечером 23 марта в пгт. Черноморское Одесской области умерла женщина-военнослужащая, которой накануне сделали прививку от COVID-19.

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По данным Минздрава, женщина была вакцинирован 21 марта вместе с другими бойцами одной из воинских частей. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано.

Также Минздрав со ссылкой на выводы судебно-медицинской экспертизы сообщил, что причиной смерти женщины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Смерть провизора: что известно

24 марта, в Черновцах умер провизор аптеки, получивший прививку 15 марта. По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Также мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

Расследование серьезных неблагоприятных случаев после иммунизации должны проводить группы по оперативному реагированию, созданные в каждом административном подразделении по охране здоровья в регионах.

Побочные реакции на вакцинацию у украинцев

Сегодня, 25 марта, заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко заявил, что в Украине зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций после введения вакцины от CОVID-19. Это преимущественно головная боль, временное повышение температуры тела, усталость.

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Автор: Леся Лещенко