Это преимущественно головная боль, временное повышение температуры тела, усталость.

На сегодняшний день в Украине зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций после введения вакцины от CОVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко заявил во время брифинга.

«На данный момент налажена эффективная система мониторинга, и данные, касающиеся фармаконадзора, а именно относительно поствакцинальных случаев и побочных реакций на вакцинацию обновляются каждые 24 часа. На настоящее время зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцин. Речь идет прежде всего о головной боли, временном повышении температуры, усталости», - сказал он.

В то же время, по словам Иващенко, в Украине зафиксированы три случая, когда лицам, которым была сделана прививка, было необходимо временное наблюдение врачей или оказание медицинской помощи.

Вакцинация в Украине: детали

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирусную болезнь, обитатели и персонал домов для лиц преклонного возраста, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

С начала прививочной кампании привились 155 тысяч 587 человек, из них получили 1 дозу - 18 тыс. 561 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

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Автор: Леся Лещенко