У умершей женщины были хронические заболевания.

В Одесской области сегодня умерла женщина-военнослужащая, которая 21 марта вакцинировалась от коронавируса.

Об этом вечером во вторник сообщила пресс-служба Одесской ОДА.

Трагедия произошла в поселке Черноморское Лиманского района. Около 17:20 женщина потеряла сознание на улице и скончалась до прибытия медиков, которых вызвали прохожие.

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"По состоянию на это время, Национальная полиция и ВСУ проводит расследование. Завтра, 24 марта, будут проведены все необходимые исследования. О причине смерти будет сообщено в кратчайшие сроки", - заявили в областной администрации.

Там также подтвердили факт вакцинации женщины вместе с личным составом одной из воинских частей.

"В тот же день, та же мобильная бригада по вакцинации против COVID-19, вакцинировала 120 человек. Все эти люди чувствуют себя хорошо. К сожалению, у умершей были хронические заболевания", - говорится в сообщении.

В командовании медицинских сил ВСУ сообщили, что женщину в ближайшее время планировали привлечь к выполнению заданий в районе ООС, поэтому ей сделали прививку.

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"Со слов начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23.03 жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью. Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24.03. О ее результатах будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.

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Автор: Юрий Годован