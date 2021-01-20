Реестр позволит отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине будет создан реестр вакцинированных от COVID-19 людей, а также возможное введение электронных паспортов вакцинации от коронавируса.

Читайте такжеМинздрав планирует начать вакцинацию украинцев от коронавируса во второй половине февраляОб этом говорится на странице партии "Слуга народа" в Facebook.

«Будет создан реестр вакцинированных по очень многим причинам. Во-первых - мы должны знать количество провакцинированных, и без реестра это будет очень трудно создать, во-вторых - мы должні отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации, в-третьих - министерство разрабатывает возможность выдачи электронных паспортов провакцинированных», - заявил он.

Также Радуцкий отметил, что «министр (здравоохранения Максим Степанов - УНИАН) пообещал, что уже на этой неделе министерство определится с поставщиком услуги по логистике на низких температурах перевозки вакцин».

Вакцинация от коронавируса в Украине

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей пожилого возраста и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.

8 января 2020 года глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января руководитель Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: Константин Гончаров