Всех привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения. В дальнейшем это поможет без проблем выезжать за границу.

Министерство здравоохранения заинтересовано бесплатно вакцинировать от коронавируса все слои населения, поэтому украинцам не стоит делать прививки за свой счет в частных структурах.

Об этом заявил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

Кабмин, говорит Ляшко, делает все возможное, чтобы вакцинация всех украинцев старше 18 лет двумя дозами была бесплатной.

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"Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививку за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации за свой счет, это мы говорим как минимум о второе полугодие 2021 года, но и то не факт", - отметил замглавы Минздрава.

По его информации, всех привитых будут заносить в электронную систему охраны здоровья. Поэтому, когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

Вакцина от коронавируса в Украине: что известно

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: Юрий Годован