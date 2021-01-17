Председатель профильного комитета ВР Радуцкий отметил, что 210 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX.

Министерство здравоохранения Украины планирует начать вакцинацию от коронавируса во второй половине февраля китайской вакциной (700 тысяч доз), если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, и препаратом Pfizer-BioNTech (210 тысяч доз).

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook по результатам онлайн-встречи фракции "Слуга народа" с министром здравоохранения Максимом Степановым.

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Радуцкий отметил, что к Минздраву в действительности есть немало вопросов: это и закупка вакцин, и дальнейшая стратегия карантина, и обещанное повышение зарплат медикам.

"Министр заверил, что вакцинация начнется во второй половине февраля. По его словам, мы ожидаем поставку 910 тысяч доз вакцины. Если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, в Украину в соответствии с контрактом ввезут 700 тысяч доз. Еще 210 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX", - написал депутат.

Радуцкий выразил надежду, что вакцина от коронавируса появится в заявленные министром сроки.

По его данным, в большинстве стран Европы вакцинировалось менее 1% граждан. Поэтому, считает он, начав прививки в начале февраля, Украина имеет шанс догнать другие европейские страны по темпам вакцинации.

Вакцина от коронавируса для Украины: что известно

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: Константин Гончаров