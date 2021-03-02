Министр подчеркнул, что в Украине вакцинация от COVID-19 является добровольной.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине нужно провакцинировать не менее 60% населения для формирования коллективного иммунитета.

Читайте такжеВ Минздраве назвали количество привитых от COVID-19 с начала вакцинацииОб этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV вчера поздно вечером.

Министр подчеркнул, что в Украине вакцинация от COVID-19 является добровольной.

«Моя вакцинация - в том числе, чтобы максимально стимулировать людей, развеять те фейки, глупости, бессмыслицу, которые имеются в нашей стране в отношении качества вакцины, в отношении ее эффективности. Если посмотреть на последние два месяца - это просто началась какая-то антивакцинальная вакханалия. У меня такое ощущение, что появились какие-то «коллаборационисты COVID-19», которые готовы делать все, чтобы только сорвать эту вакцинацию, чтобы как можно меньший процент людей вакцинировались», - подчеркнул он.

По словам Степанова, в Минздраве цель с точки зрения защиты страны и национальной безопасности для формирования коллективного иммунитета - нужно, чтобы не менее 60% людей были вакцинированы от коронавирусной инфекции.

«Для нас это очень важно, потому что мы боремся за жизнь каждого гражданина. С одной стороны есть COVID-19, который может привести к смерти независимо от того, в каком возрасте человек заболел, привести в реанимацию и, как следствие, к инвалидности, с другой стороны есть защита от COVID-19 - это вакцина. Если ты вакцинировался, ты защищен, ты не умрешь, ты не заболеешь или, в крайнем случае, ты перенесешь эту болезнь в очень легкой форме», - отметил министр.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Евросоюз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля началась вакцинация медицинских работников.

1 марта Степанову публично сделали прививку от коронавируса вакциной CoviShield.

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Автор: Константин Гончаров