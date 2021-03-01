Министр отметил, что по мировой практике желательно вакцинироваться через 6 месяцев после перенесенного COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что многие медики отказываются вакцинироваться от COVID-19, потому что они уже перенесли эту болезнь и сейчас имеют сформированный иммунитет, который будет действовать примерно полгода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил журналистам возле Александровской клинической больницы в Киеве, где он получил прививку от коронавируса.

"Когда говорят, что многие медики отказываются (от вакцинации от коронавируса - УНИАН), то не говорят, что у нас многие медики переболели COVID-19 и имеется большое количество медицинских работников, которые хотят прививаться, когда пройдет 6 месяцев после болезни. Здесь очень важна эта вещь", - заявил он.

В то же время Степанов отметил, что в соответствии с рекомендациями Минздрава, человек при желании может делать прививки от коронавируса сразу после болезни, но по мировой практике - желательно делать прививки через 6 месяцев после перенесенного COVID-19.

"Повторное заболевание (COVID-19 - УНИАН) в стране мы фиксируем в период от 3 до 6 месяцев, в зависимости от человека", - сообщил он.

Читайте такжеЗеленский получит дозу индийской вакцины публично, чтобы доказать ее качество - Степанов

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

В среду, 24 февраля, в Украине начали делать прививки от коронавируса медицинским работникам. Первым вакцинировали врача-реаниматолога в Черкассах.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров