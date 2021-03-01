Спрос на вакцину от COVID-19 достаточно большой, поэтому компания AstraZeneca контрактирует мощности для производства вакцин по всему миру.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что вакцина от коронавируса Covishield, произведенная по лицензии AstraZeneca/Oxford в Индии, ничем не отличается от аналога, произведенного на заводах в Европе и других странах мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам возле Александровской клинической больницы в Киеве, где получил прививку.

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«Компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом сделали вакцину. Спрос на вакцину от COVID-19 достаточно большой, поэтому, понятно, что она, как и все остальные крупные предприятия, контрактирует мощности для производства вакцин во всем мире. Если мы говорим об AstraZeneca, где они ее изготавливают - на собственных заводах в ЕС, там есть два завода, в Китае, больше производство - Serum Иnstitute в Индии, еще производит Южная Корея, Таиланд, даже в РФ», - сообщил он.

Степанов отметил, что «это такая же вакцина AstraZeneca, она ничем не отличается». «Вся эта антивакционная истерика, которую устроили некоторые наши политики, направлена на то, чтобы сорвать процесс вакцинации и как следствие, лишить наших граждан защиты от этой смертельной болезни», - отметил Степанов.

Старт вакцинации от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компанией Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield).

Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины CoviShield, а уже на следующий день началась вакцинация медицинских работников.

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Автор: Константин Гончаров