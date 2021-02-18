С апреля стартует Программа медицинских гарантий, предусматривающая 35 пакетов услуг, в том числе и пакет по проведению вакцинации против COVID-19.

В Национальной службе здоровья (НСЗУ) сообщили, сколько средств будут получать мобильные бригады медиков за проведение вакцинации граждан против коронавируса в рамках Программы медицинских гарантий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом врио председателя НСЗУ Андрей Виленский сообщил на брифинге в Киеве.

«С апреля 2021 года стартует Программа медицинских гарантий-2021, в ней предусмотрено 35 пакетов услуг, в том числе и пакет услуг для проведения вакцинации против COVID-19», - сказал он.

Он отметил, что НСЗУ будет привлечена к процессу вакцинации. В частности, Нацслужба здоровья будет проверять соответствие требованиям и заключать договоры с четко определенными медучреждениями, способными проводить вакцинацию. Перечень медучреждений будет определять руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня в связи с распространением COVID-19.

Также НСЗУ будет платить учреждениям средства за предоставленные услуги в течение всего периода, пока будет продолжаться вакцинация.

«В первый месяц эти учреждения, которые будут иметь договоры с НСЗУ, будут получать 8 тыс. грн за каждую мобильную бригаду для того, чтобы обеспечить готовность к проведению вакцинации, в частности закупку необходимых расходных материалов и средств индивидуальной защиты. Далее оплата будет происходить по результатам работы. То есть за фактическое число провакцинированных людей: 25 грн за первую дозу введенной вакцины и 60 грн за вторую», - сообщил Виленский.

По его словам, мобильная бригада должна состоять минимум из одного врача и двух медсестер или медицинских братьев, дополнительно рекомендуется привлекать лицо, которое будет вносить данные в ЭСЗ (Электронная система здравоохранения) и водителя при необходимости.

Также Виленский рассказал, каким условиям должно соответствовать медицинское учреждение для заключения договора на проведение вакцинации против COVID-19.

По его словам, учреждение должно входить в определенный перечень руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня в связи с распространением COVID-19 и должно обеспечить условия соблюдения холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцин.

Также медучреждение должно иметь оборудованное место для проведения вакцинации против COVID-19 в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения по организации и проведению профилактических прививок.

В то же время учреждение должно проводить вакцинацию с разделением потоков пациентов и соблюдением правил эпидемиологической безопасности и обеспечить проведение двух раундов вакцинации для каждого пациента, если иное не предусмотрено инструкцией о применении вакцин.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируют делать прививки медикам, работающим с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech в ходе первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

Сейчас в Украине начался процесс регистрации вакцин против COVID-19 от Pfizer/BionTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac Biotech.

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Автор: Константин Гончаров