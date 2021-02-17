На настоящее время специалисты Государственного экспертного центра Минздрава Украины готовят заключение относительно соотношения «польза/риск» и проверки регистрационных материалов.

Госпредприятие «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» прорабатывает три заявления на регистрацию вакцины от COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Как сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины уже три вакцины от COVID-19 начали процесс регистрации в Украине.

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В частности, 16 февраля подано заявление на регистрацию вакцины Pfizer-BioNTech. Вакцину разработала немецкая биотехнологическая компания BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

В феврале Украина ожидает 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.

Также 15 февраля подано заявление на регистрацию вакцины Oxford/AstraZeneca. Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

Кроме того, 10 февраля была подана заявка на регистрацию вакцины Sinovac Biotech. Это вакцина китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech, специализирующаяся на производстве вакцин против гепатита и гриппа.

Первая партия вакцины Sinovac Biotech будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, США, Великой Британии, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Израиле, Индии, Мексике, Бразилии или по централизованной процедуре регистрации Европейского Союза.

На сегодняшний день специалисты госпредприятия «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» готовят экспертные заключения относительно соотношения «польза/риск» и проверки регистрационных материалов в кратчайшие сроки, как того требует законодательство Украины.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 января 2021 года впрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4613 «О лекарственных средствах», который упрощает процедуру регистрации и использования вакцин от COVID-19 в Украине и сокращает её до пяти дней.

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Автор: Константин Гончаров