По словам заместителя руководителя Офиса президента, Украина каждую неделю или каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко надеется, что первая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19 может прибыть в Украину утром 23 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.

«Господин Степанов (руководитель Минздрава Максим Степанов - УНИАН) уже возвращается с результатами, он ездил, чтобы собственноручно проконтролировать загрузки. Вакцина уже в пути. Она утром (завтра, 23 февраля - УНИАН), я надеюсь, уже будет в Украине. Она уже в самолете, там есть некоторый путь этого самолета. К сожалению, первая партия едет не сразу в Украину. Там есть некоторые логистические проблемы, не связанные с самой вакциной», - заявил он.

Читайте такжеЗеленский дал оценку вакцине CoviShield, которую везут в Украину из Индии

Также он добавил, что сейчас Минздрав отрабатывает с логистом варианты быстрой доставки следующих партий вакцины.

«Фактически, я думаю, что Украина каждую неделю или где-то каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины ... и вакцина, с которой Минздрав сотрудничал, это AstraZeneca, она приедет, надеемся, уже завтра утром», - добавил Тимошенко.

Вакцина для Украины: что известно

21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину. По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи, затем - грузовым самолетом с остановкой в ​​Стамбуле - и на днях прибудет в Киев.

Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируется делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

Сейчас в Украине начался процесс регистрации вакцин от COVID-19 от Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac Biotech.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров