Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко надеется, что первая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19 может прибыть в Украину утром 23 февраля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.
«Господин Степанов (руководитель Минздрава Максим Степанов - УНИАН) уже возвращается с результатами, он ездил, чтобы собственноручно проконтролировать загрузки. Вакцина уже в пути. Она утром (завтра, 23 февраля - УНИАН), я надеюсь, уже будет в Украине. Она уже в самолете, там есть некоторый путь этого самолета. К сожалению, первая партия едет не сразу в Украину. Там есть некоторые логистические проблемы, не связанные с самой вакциной», - заявил он.
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Также он добавил, что сейчас Минздрав отрабатывает с логистом варианты быстрой доставки следующих партий вакцины.
«Фактически, я думаю, что Украина каждую неделю или где-то каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины ... и вакцина, с которой Минздрав сотрудничал, это AstraZeneca, она приедет, надеемся, уже завтра утром», - добавил Тимошенко.
Вакцина для Украины: что известно
21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину. По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи, затем - грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле - и на днях прибудет в Киев.
Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируется делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.
30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.
Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.
В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.
Сейчас в Украине начался процесс регистрации вакцин от COVID-19 от Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac Biotech.
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