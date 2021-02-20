За средства госбюджета были закуплены вакцины от трех производителей.

Главный санврач страны Виктор Ляшко не смог назвать точную дату прибытия в Украину обещанной правительством вакцины от коронавируса от AstraZeneca/Oxford.

Об этом Ляшко рассказал в эфире Свободы Савика Шустера.

Он подчеркнул, что за средства госбюджета были закуплены вакцины от трех производителей – Sinovac (Китай), AstraZeneca (Британия) и Novavax (США).

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"AstraZeneca приедет в ближайшее время. Дату я сейчас не скажу, пока четко она не будет загружена в самолет, и самолет не вылетит, не скажет, что самолет прилетает. Поскольку много (факторов – УНИАН), которые на это влияют", – отметил санврач.

При этом он уточнил, что когда самолет прилетит к 16:00 дня "Х", то со следующего дня 11 автомобилей выезжает в 25 областные центры.

"Шесть из них получают вакцину в первый день, 19 – на следующий день. Те, что получают в первый день, мы четко знаем, какая бригада, какое количество вакцин возьмет и в каком заведении начнет вакцинировать медработников по персональному списку", – пояснил заместитель Степанова.

Вместе с вакциной приедут, по словам Ляшко, шприцы и боксы для безопасной утилизации шприцев.

Провал старта вакцинации в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируется делать прививки медикам, работающим с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfize/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

Сейчас в Украине проходят регистрацию три вакцины: 10 февраля было подано заявление на регистрацию вакцины китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech, 15 февраля - вакцины Oxford/AstraZeneca, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, 16 февраля - вакцины Pfizer/BioNTech, которую разработала немецкая биотехнологическая компания BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

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Автор: УНИАН