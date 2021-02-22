Накануне глава Минздрава Степанов заявил, что первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину.

Украина со дня на день ожидает первую партию вакцины AstraZeneca от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила во время онлайн-брифинга заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

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«Со дня на день Украина ожидает первую партию вакцины от COVID-19. Напомню, препараты от компании AstraZeneca уже прибыли по месту назначения и прямо сейчас находятся на прямом маршруте в Украину. Вакцинация начнется в соответствии с утвержденным графиком», - рассказала Шаталова.

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Как сообщал УНИАН, 21 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину.

По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи, затем - грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле - на днях прибудет в Киев.

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Автор: Леся Лещенко