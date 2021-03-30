Там сообщили, что будет продолжено расследование гипотезы, что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала свой доклад о происхождении COVID-19 по итогам поездки экспертов организации в Ухань.

Читайте такжеКитай ввел сертификаты о вакцинации от коронавируса для зарубежных поездокИз доклада следует, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное. В ВОЗ рекомендуют продолжить исследования, чтобы установить круг потенциальных животных-хозяев коронавируса и посредников, через которые им заразились люди.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что будет продолжено расследование гипотезы, что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

«Хотя группа пришла к выводу, что утечка в лаборатории является наименее вероятной гипотезой, это требует дальнейшего расследования, возможно, с дополнительными миссиями с участием специальных экспертов, которые я готов развернуть»,— говорится в его заявлении на сайте ВОЗ.

Также в сообщении отмечается, что для ВОЗ все гипотезы происхождения коронавируса остаются в силе.

Появление коронавируса в Китае

Официально о первых случаях заражения неизвестным ранее вирусом стало известно в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал продуктовый рынок в китайском Ухане.

В марте 2020 года после того, как COVID-19 распространился за пределы Китая, ВОЗ признала случившиеся пандемией.

14 января 2021 года делегация экспертов ВОЗ прибыла в Ухань для поиска источника вируса. 10 февраля их визит завершился.

Делегация ВОЗ в Китае: что известно

Эксперты ВОЗ приехали в Ухань в конце января. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за обнаружения антител к COVID-19.

После этого, 28 января, эксперты ВОЗ вышли с карантина, и приступили к расследованию происхождения коронавирус.

Позже власти Китая предоставили экспертам ВОЗ полный доступ ко всем запрошенным объектам для изучения происхождения коронавируса. Также они заявили, что специалисты смогут пообщаться со всеми людьми, встречи с которыми были необходимы для расследования.

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Автор: Ирина Погорелая