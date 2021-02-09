В организации заявили, что факты указывают на естественное происхождение вируса, однако исследования следует продолжать.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек заявляет, что спорная теория лабораторного происхождения коронавируса является "очень маловероятной".

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Как сообщает британское издание The Telegraph об этом Эмбарек сказал на пресс-конференции в китайском городе Ухань по итогам первого этапа исследования ВОЗ относительно причин происхождения COVID-19.

"Предположение о лабораторном инциденте является "чрезвычайно маловероятным" для объяснения появления вируса среди людей", - подчеркнул эксперт.

Он сказал, что такая версия не рассматривается среди гипотез, которые организация будет рекомендовать изучить в будущем.

В то же время, эксперт отметил, что первичные выводы свидетельствуют о передаче вируса через промежуточную посредническую стадию (разновидности животных), что является наиболее вероятным путем, но эта версия требует большего изучения и более специфического целенаправленного исследования.

По его словам, факты указывают на естественное происхождение вируса, но необходимо провести больше исследований по цепочкам распространения вируса.

Эмбарек добавил, что рабочая группа по определению происхождения вируса продолжает указывать на естественный очаг этого вируса и подобных, и в частности на популяцию летучих мышей.

"Но, поскольку Ухань не является городом или окружением, приближенным к этой среде, прямой переход от летучих мышей к городу Ухань не очень вероятен", - добавил ЭмБарек.

Он отметил, что эксперты имеют потенциальные зацепки для изучения других видов животных, если учитывать сеть поставок продуктов на рынки Уханя.

"Исследование вероятного маршрута появления вируса через различные виды животных и специфический очаг до сих пор находятся на рабочей стадии", - добавил он.

Делегация ВОЗ в Китае: что известно

Эксперты ВОЗ приехали в Ухань в конце января, чтобы исследовать происхождение коронавируса. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за обнаружения антител к COVID-19.

После этого, 28 января, эксперты ВОЗ вышли с карантина, и приступили к расследованию.

Власти Китая предоставили экспертам ВОЗ полный доступ ко всем запрошенным объектам для изучения происхождения коронавируса.

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Автор: Виталий Саенко