В декабрьских образцах из Уханя специалисты ВОЗ обнаружили 13 генетических разновидностей вируса SARS-COV-2, что может означать его появление задолго до вспышки в Ухане.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые исследуют появление коронавирус SARS-COV-2 в Китае, выяснили, что больных COVID-19 в декабре 2019 года в Ухане могло быть намного больше, чем сообщалось официально.

Об этом CNN рассказал ведущий исследователь миссии Питер Бен Эмбарек.

Команда экспертов ознакомилась с информацией о 174 первых случаях, вызванных новым коронавирусом в Ухане. 100 из них были подтверждены лабораторно, а 74 — на основе симптомов.

Однако у большинства из этих пациентов болезнь имела тяжелое течение, а значит, на самом деле новый коронавирус мог поразить около тысячи жителей города, так как в целом среди зараженных пациентов тяжелое течение наблюдается у 15%, а большинство болеют в легкой форме.

Читайте такжеСША призвали Китай раскрыть сведения о первых днях распространения коронавирусаКроме того, по словам Эмбарека, в декабрьских образцах из Уханя специалисты ВОЗ обнаружили 13 генетических разновидностей вируса SARS-COV-2. Некоторые из них были связаны с рынками, где, как считалось, могла начаться эпидемия, однако некоторые — нет. Исследования этих штаммов может помочь установить географию и время распространения коронавируса до вспышки в Ухане, но пока специалист отказался делать какие-либо выводы относительно этого.

В то же время австралийский вирусолог, профессор Сиднейского университета, Эдвард Холмс считает это доказательством того, что вирус появился в человеческой популяции задолго до вспышки в Ухане.

«Поскольку генетическое разнообразие уже существовало в последовательностях SARS-CoV-2, отобранных из Уханя в декабре 2019 года, вполне вероятно, что вирус циркулировал дольше, чем месяц», — предположил Холмс.

Миссии ВОЗ также удалось пообщаться с первым инфицированным пациентом, обнаруженным в Китае. 40-летний офисный работник обратился к врачам 8 декабря 2019 года. Известно, что мужчина никак не связан с рынками и никуда не путешествовал перед заражением.

В ближайшие месяцы команда ВОЗ надеется вернуться в Ухань, чтобы продолжить расследование, а также исследовать биологические образцы, к которым Китай пока не предоставлял доступ.

Появление коронавируса в Китае: что известно

Официально о первых случаях заражения неизвестным ранее вирусом SARS-COV-2, что вызывает инфекционное заболевание COVID-19, стало известно в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал китайский город Ухань.

В марте 2020 года, когда новый коронавирус распространился за пределы Китая, ВОЗ объявила пандемию.

В феврале 2021 года эксперты ВОЗ уже предполагали, что в центральном Китае около 90 человек были госпитализированы с симптомами коронавируса за два месяца до того, как стало известно о первом случае заражения в Ухане.

Ранее китайские власти отказывалась предоставлять миссии ВОЗ необработанные данные о первых случаях инфицирования коронавирусом, которые могли бы помочь определить источник распространения инфекции.

За минувшие сутки, 14 февраля, в Украине COVID-19 обнаружили у 2 332 человек, 62 пациента умерли, а 2478 — выздоровели. В больницы попали 1 145 жителей страны. Количество больных в мире с начала пандемии превысило 108 млн.

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Перевод: Катерина Комолова