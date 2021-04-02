Из-за инфицирования COVID-19 многих медиков некоторые опорные больницы при наличии свободных коек не могут полноценно принимать пациентов.

В Одесской области для больных COVID-19 до 10 апреля планируют развернуть еще 340 коек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева.

По ее словам, койки для инфицированных коронавирусом планируют развернуть в четырех центральных районных больницах – в населенных пунктах Любашевка (60 коек), Тарутино (100), Овидиополь (120) и в Одесской областной детской клинической больнице (60 коек).

В общей сложности, коечных больничный фонд области составляет 8 тыс. 466 мест, из которых 3 тыс. 873 уже выделено для опорных больниц первой-второй волн. Из них в 24 больницах первой волны – 3 тыс. 13 коек.

Как отметила чиновница, согласно действующим сейчас требованиям, количество мест в больницах первой и второй волн должно быть 50% от общего объема коечного фонда – 4 тыс. 233 коек.

Она подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в регионе ухудшается, в частности, болеет много медиков, из-за чего некоторые опорные больницы при наличии свободных коек не могут полноценно принимать инфицированных людей.

В частности, только за последние сутки заболели 44 медика.

По данным заместителя директора Одесского областного центра Минздрава Украины Сергея Дементьева, в марте заболели 629 медиков. С начала эпидемии в Одесском регионе от коронавируса умерли 36 медицинских работников, из которых 4 – в марте 2021 года.

Он также отметил, что недавно у пациента был зарегистрирован микс коронавирусной инфекции с парагриппом первого типа.

«Это был тяжелый случай, к сожалению, летальный», - сказал Дементьев.

Коронавирус в Одесской области

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава, за последние сутки в регионе зарегистрировано 1 тыс. 608 новых случаев заболевания, из них 752 - в Одессе.

Всего по состоянию на 2 апреля в Одесской области зарегистрировано 110 тыс. 479 случаев COVID-19, из которых 51 тыс. 498 - у жителей Одессы.

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Автор: Лариса Козовая