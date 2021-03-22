Некоторые в департаменте здравоохранения болеют по второму разу.

Читайте такжеПоловина украинцев откажутся вакцинироваться от коронавируса - опросВ Одессе COVID-19 заболело руководство нескольких опорных больниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оперативного штаба сообщила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко.

По ее данным, в частности, коронавирусом инфицированы главный врач основной опорной больницы региона - Одесской городской инфекционной клинической больницы Светлана Лаврюкова, а также ее заместитель.

Кроме того, заболели главврач и начмед ГКБ №5 и еще 15 медиков в ГКБ № 8.

"В департаменте (здравоохранения - УНИАН) по второму разу заболели 3 человека", - добавила Якименко.

Она также уточнила информацию о детском анестезиологе Владимире Гатцуке, который умер от последствий коронавирусной болезни 20 марта.

"К сожалению, он долго болел. Находился в инфекционной больнице несколько недель, куда поступил 17 февраля. У него был сахарный диабет и, к сожалению, организм не справился с болезнью...", - сказала Якименко.

Коронавирус в Одессе

Как уточнили УНИАН в пресс-службе мэрии города, с начала пандемии в Одессе выявлен коронавирус у 1 159 сотрудников медучреждений всех форм собственности, из которых 567 человек - медики учреждений здравоохранения Одесского городского совета. Выздоровели 1 038 медработников.

По состоянию на сегодня, 22 марта, в учреждениях здравоохранения горсовета инфицированы 35 медработников - жителей города.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, по состоянию на 22 марта в Одесской области зарегистрировано 98 249 случаев COVID-19, из них 45 330 - у жителей Одессы.

За последние сутки COVID-19 заболел 401 одессит, в целом по региону - 745 новых случаев заболевания.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице (основная опорная больница региона) находятся 303 пациента с COVID-19, из которых в тяжелом состоянии - 221.

По состоянию на 8:00 понедельника, в опорных больницах Одессы свободны 28 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

20 марта в Одессе от последствий COVID-19 умер Владимир Гатцук - один из лучших детских анестезиологов города.

С 23 марта в Одесской области вводится "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Автор: Лариса Козовая