Сейчас в регионе наблюдается высокий уровень смертности от осложнений коронавируса.

В Одессе от COVID-19 умерли два врача-педиатра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева.

"Мы вчера утратили двух педиатров… Для Одессы это большая потеря", - сказала чиновница и добавила, что в городе не хватает таких специалистов.

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Как отметил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, в регионе наблюдается высокий уровень смертности от коронавируса - 68 на 100 тыс. населения. Средний возраст умерших - 60 лет. С начала эпидемии в регионе зафиксировано 1 тыс. 613 летальных случаев.

"К сожалению, умирают и медицинские работники. Вчера мы зарегистрировали два летальных случая, а всего их умерло 34", - отметил Гончаров.

По его словам, самый высокий рост заразившихся зарегистрирован в городах Одесса, Черноморск, Измаил, Подольск и нескольких районах области.

При этом, по словам Одарий-Захарьевой, пока ситуация в районах стабильна, свободные койки для больных есть.

"Ситуация пока стабильна, но это не значит, что завтра в регионе будут свободные койки…", - сказала директор департамента, уточнив, что только за последнюю ночь за неотложной помощью обратились более 100 человек с пневмонией.

В настоящее время в регионе 22 опорные больницы. На этой неделе будут введены в строй как опорные еще две - Лиманская и Великомихайловская.

Коронавирус в Одессе: что известно

20 марта в Одессе от последствий COVID-19 умер Владимир Гатцук - один из лучших детских анестезиологов города.

По состоянию на 22 марта в Одесской области зарегистрировано 98 тыс. 249 случаев COVID-19, за последние сутки – 745. С 23 марта в области вводится "красный" уровень эпидемической опасности.

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Автор: Лариса Козовая