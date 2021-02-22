Больных госпитализировали в госпиталь в Винниках и в Центр легочного здоровья.

Больницы Львова приняли 17 пациентов с COVID-19 из Ивано-Франковской области, где сложилась критическая ситуация с наличием коек для госпитализации.

Читайте такжеПервый в Украине мобильный COVID-госпиталь показали изнутри (фото, видео)Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. По информации городского управления здравоохранения, в двух областных медицинских учреждениях во Львове уже находятся 17 пациентов, в частности, 7 — в госпитале в Винниках и 10 — в Центре легочного здоровья.

Городской председатель Львова напомнил, что медучреждения города готовы принять 100 больных из Ивано-Франковской области.

«Мы готовы принимать больше, но это уже решение Министерства здравоохранения. Я на контакте с главным санитарным врачом Украины господином Ляшко... В случае необходимости - мы готовы. 100 больных готовы принять наши коммунальные учреждения, 100 больных готовы принять областные учреждения. Первые больные уже приехали. Знаем, что в Ивано-Франковске приняли решение строить мобильный госпиталь. Возможно этого будет достаточно», - сказал Садовый.

Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 с 22 по 28 февраля усилен карантин. В регионе действуют ограничения «красной зоны». Также в Ивано-Франковской области создано 16 блок-постов для предотвращения распространения COVID-19.

На территории Богородчанской центральной районной больницы Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

За последние сутки в Ивано-Франковской области выявлено 515 случаев коронавирусной болезни.

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Автор: Светлана Макринская