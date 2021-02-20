Область остается лидером по суточному приросту инфицированных коронавирусом в Украине.

Из-за вспышки коронавируса в отдельных районах Прикарпатья вводят особый режим въезда и выезда.

Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Согласно решению, в городах и селах поручено создать карантинные пункты (посты) с регулируемым проездом транспорта. Всем гражданам будут измерять температуру, при наличии признаков коронавируса будут отправлять в медицинские учреждения.

Блокпосты разворачивают в 16 населенных пунктах с полицией, военными Национальной гвардии и медиками.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в области начали разворачивать привезенный вечером 19 февраля мобильный госпиталь.

"Госпиталь имеет возможность развернуть 120 койко-мест. Согласно с табелем утвержденного приказом Минздрава, он укомплектован оборудованием для оказания медицинской помощи больным COVID-19. Работы по развертыванию госпиталя, настройки оборудования и систем жизнеобеспечения продолжаются", – говорится в сообщении спасателей.

Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест достигает более 90%.

На Ивано-Франковщине из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят жесткий карантин и разворачивают модульную больницу.

Согласно решению, соответствующие ограничения будут действовать минимум с 22 по 28 февраля.

По состоянию на 20 февраля в регионе выявили 738 новых больных. Таким образом, область остается лидером по суточному приросту инфицированных коронавирусом в Украине.

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Автор: УНИАН