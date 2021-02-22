По словам главного санитарного врача Ляшко, в областях, где наблюдается рост количества больных COVID-19, увеличивается и продолжительность госпитализации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Ивано-Франковской области ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной, растет количество инфицированных в Винницкой и Закарпатской областях.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом премьер заявил во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса под председательством главы государства Владимира Зеленского.

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Во время совещания обсуждались меры по предотвращению распространения коронавируса на Прикарпатье.

«За минувшие сутки зарегистрировано 515 заболевших. В большинстве больниц заняты койки, развернут мобильный госпиталь. Была проведена региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с участием главного государственного санитарного врача. Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мер, которые соответствуют красному уровню карантина», - сказал Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил о росте числа больных в Винницкой и Закарпатской областях.

По словам Шмыгаля, сейчас в Украине готовы 68 тыс. 332 койки для больных COVID-19, из которых 58 тыс. 390 имеют подключение к кислороду.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в областях, где наблюдается рост количества больных COVID-19, увеличивается и продолжительность госпитализации: если раньше она длилась семь-восемь дней, то сейчас - 19-20.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе. Было решено, что ее запустят с марта.

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Автор: Константин Гончаров