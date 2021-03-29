Он также заявил, что дипломаты Венесуэлы работают над тем, чтобы счета страны были разморожены для покупки вакцин через COVAX.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать нефтью поставки вакцин от коронавируса в страну в рамках механизма COVAX Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте такжеУкраина может заключить договоры о поставках американской вакцины - Степанов«У Венесуэлы есть нефтяные суда и есть клиенты, которые будут покупать нашу нефть. Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем», - сказал Мадуро в эфире телеканала VTV, передает Интерфакс. Он также заявил, что дипломаты Венесуэлы работают над тем, чтобы счета страны были разморожены для покупки вакцин через COVAX.

Ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что Венесуэла откажется от поставок вакцины AstraZeneca по механизму COVAX. К тому моменту Венесуэла уже заказала от 1,4 млн до 2,4 млн вакцин AstraZeneca через COVAX, но не получила их из-за долгов перед ВОЗ.

Вакцина для Венесуэлы

В настоящее время страна получает вакцины от коронавируса напрямую из Китая и России. Вакцинация в Венесуэле началась в феврале после получения первой партии российской вакцины «Спутник V» из 100 тыс. доз. Правительство страны рассчитывало начать массовую прививочную кампанию в апреле.

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Автор: Ирина Погорелая