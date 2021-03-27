Всемирная организация здравоохранения обеспокоена действующей ситуацией с неудовлетворительной поставкой вакцин от коронавируса, которой могут воспользоваться преступные группировки.
Об этом на пресс-конференции заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Читайте такжеFacebook заморозил страницу президента Венесуэлы из-за фейков о коронавирусе"Ряд министерств здравоохранения, национальных регулирующих органов и государственных организаций по закупке медпрепаратов получили подозрительные предложения о поставке вакцин. Нам также известно, что вакцины от COVID-19 перенаправляются и повторно вводятся в цепь поставок без гарантии температурной поддержки", – говорит Гебрейесус.
Он также отметил, что получил сообщение о повторном использовании пустых флаконов из-под вакцин.
"Мы призываем к безопасной утилизации и уничтожению использованных флаконов вакцины, чтобы предотвратить их повторное использование преступными группировками", – отметил глава ВОЗ.
Гебрейесус подчеркнул, что любая вакцина, приобретенная вне специальных программ ВОЗ, может быть некачественной и сфальсифицированной.
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