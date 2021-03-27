По словам главы ВОЗ, некоторые правительства стран получили подозрительные предложения о поставках вакцин.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена действующей ситуацией с неудовлетворительной поставкой вакцин от коронавируса, которой могут воспользоваться преступные группировки.

Об этом на пресс-конференции заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Читайте такжеFacebook заморозил страницу президента Венесуэлы из-за фейков о коронавирусе"Ряд министерств здравоохранения, национальных регулирующих органов и государственных организаций по закупке медпрепаратов получили подозрительные предложения о поставке вакцин. Нам также известно, что вакцины от COVID-19 перенаправляются и повторно вводятся в цепь поставок без гарантии температурной поддержки", – говорит Гебрейесус.

Он также отметил, что получил сообщение о повторном использовании пустых флаконов из-под вакцин.

"Мы призываем к безопасной утилизации и уничтожению использованных флаконов вакцины, чтобы предотвратить их повторное использование преступными группировками", – отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что любая вакцина, приобретенная вне специальных программ ВОЗ, может быть некачественной и сфальсифицированной.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская