Во время инициированной Еврокомиссией инспекции итальянского завода «Catalent Anagni» возле Рима полиция обнаружила 29 миллионов доз вакцины от коронавируса, которые были предназначены для поставок в бедные страны по механизму COVAX.
Об этом пишет Reuters.
Читайте такжеЭксперты спрогнозировали, когда в Украине вакцину от COVID-19 смогут получить все желающие
Премьер Италии Марио Драги подтвердил информацию и заявил, что некоторые партии изъяли, а две направили в Бельгию. Партия может вмещать 1 миллион доз.
Найденных доз хватит на вакцинацию 14,5 миллиона человек, замечает агентство.
По информации La Stampa, вакцины могли привезти с завода в Нидерландах и отправить партии в Британию вопреки законодательству, ограничивающем вывоз препарата за пределы ЕС.
В комментарии Reuters представитель "Catalent Anagni" заявил, что наличие на складах 29 миллионов доз соответствовало обычной процедуре, и что часто предприятие хранит и партии покрупнее.
В то же время в Еврокомиссии настаивали на проверке некоторых партий на заводе, поскольку они не были указаны в поставках ЕС. Позицию ЕК поддержал итальянский премьер, который и поручил проинспектировать "Catalent Anagni".
В настоящее время ЕК не комментирует найденные дозы на складах завода возле Рима.
Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- Власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca причиной стало образование тромбов у привитых.
- Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.
- В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия. EMA считает, что использование вакцины можно продолжать.
- Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca через информацию о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.
Вакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca занимает первое место по количеству одобрений со стороны регуляторов. Она считается ведущей в борьбе с распространением COVID-19 по всему миру, поскольку она дешевле и проще в транспортировке, чем другие вакцины. Кроме AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram