Найденных доз хватит на вакцинацию 14,5 миллиона человек.

Во время инициированной Еврокомиссией инспекции итальянского завода «Catalent Anagni» возле Рима полиция обнаружила 29 миллионов доз вакцины от коронавируса, которые были предназначены для поставок в бедные страны по механизму COVAX.

Об этом пишет Reuters.

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Премьер Италии Марио Драги подтвердил информацию и заявил, что некоторые партии изъяли, а две направили в Бельгию. Партия может вмещать 1 миллион доз.

Найденных доз хватит на вакцинацию 14,5 миллиона человек, замечает агентство.

По информации La Stampa, вакцины могли привезти с завода в Нидерландах и отправить партии в Британию вопреки законодательству, ограничивающем вывоз препарата за пределы ЕС.

В комментарии Reuters представитель "Catalent Anagni" заявил, что наличие на складах 29 миллионов доз соответствовало обычной процедуре, и что часто предприятие хранит и партии покрупнее.

В то же время в Еврокомиссии настаивали на проверке некоторых партий на заводе, поскольку они не были указаны в поставках ЕС. Позицию ЕК поддержал итальянский премьер, который и поручил проинспектировать "Catalent Anagni".

В настоящее время ЕК не комментирует найденные дозы на складах завода возле Рима.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca причиной стало образование тромбов у привитых.

Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.

В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия. EMA считает, что использование вакцины можно продолжать.

Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca через информацию о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по количеству одобрений со стороны регуляторов. Она считается ведущей в борьбе с распространением COVID-19 по всему миру, поскольку она дешевле и проще в транспортировке, чем другие вакцины. Кроме AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Автор: Яна Ставская