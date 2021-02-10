По его мнению, изменения вируса могут сказаться на эффективности вакцин.

Полученные учеными данные свидетельствуют о том, что из-за появления новых штаммов коронавируса может потребоваться ежегодное проведение вакцинации от него.

Об этом заявил глава американской корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски. По его мнению, изменения вируса могут сказаться на эффективности вакцин.

«Думаю, по мнению большинства, в течение следующих нескольких лет мы будем делать прививку от коронавируса так же, как делаем прививки от гриппа. Как я полагаю, мы пока не знаем, что именно будут включать в себя данные прививки»,— сказал Горски в эфире CNBC, передает kommersant.

Вакцина Johnson & Johnson от коронавируса

5 февраля Johnson & Johnson подала в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявку на одобрение в экстренном порядке своей вакцины от коронавируса COVID-19 на территории страны.

В конце января компания отчиталась об эффективности своего препарата, которая оценивается в 72%.

В настоящее время в США разрешено применение двух вакцин — от компаний Pfizer/BioNTech и от Moderna.

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Автор: УНИАН