Завтра ожидается еженедельная поставка вакцины Pfizer и BioNTech.

Сегодня в Польшу была доставлена вторая поставка вакцины против COVID-19 производства компании Moderna - 42 тыс. доз.

Об этом сообщил председатель Агентства материальных резервов Михаил Кучмеровский, передает Радио Польша.

По его словам, в понедельник, 1 февраля, ожидается еженедельная поставка вакцины совместного производства Pfizer и BioNTech. В феврале в Польшу поступит около 500 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca, которая недавно была допущена к продаже на рынке Европейского союза.

Коронавирус в Польше: что известно

В Польше уже сделана 1 млн 156 тыс. 931 прививка против COVID-19, сообщается на правительственном сайте gov.pl.

Отмечалось также, что было зарегистрировано 863 нежелательных реакций; утилизировано 2 тыс. 486 доз вакцины.

Вакцинация против COVID-19 началась в Польше 27 декабря 2020 года. С 25 января прививают так называемую первую группу, в которую входят пожилые люди старше 70 лет.

За последние сутки в Польше зафиксировано 4 706 новых случаев COVID-19, 98 человек умерли.

Всего с начала пандемии подтверждено заражение коронавирусом у 1 млн 513 тыс. 385 жителей страны, из которых 37 тыс. 180 умерли.

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Автор: Тамара Отовская