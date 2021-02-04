В Британии ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин от коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca. Результаты будут известны в июне.
Об этом сообщает Reuters.
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Как отмечается, будут изучены иммунные ответы на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca и наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.
"Данные о вакцинации людей двумя различными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в исследовании примут участие больше вакцин разных производителей, как только их утвердят регуляторы.
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