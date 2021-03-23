Замглавы КГГА также не исключил ужесточения карантина, включая остановку транспорта.

Столица Украины с сегодняшнего дня живет по ограничениям "красной" карантинной зоны, поэтому условия локдауна, введенного в Киеве с 20 марта, уже неактуальны.

Об этом заявил замглавы столичной госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник, пишет "РБК-Украина".

Он напомнил, что Киев на прошлой неделе находился в "оранжевой" зоне, однако из-за всплеска заболеваемости были введены дополнительные ограничения.

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"Но так как к концу недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в "красной" зоне, согласно индикаторам Кабмина", - отметил Поворозник.

Чиновник пояснил, что пересмотр ограничений будет зависеть от эпидемической ситуации.

"Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены усилить ограничения. У нас, на местном уровне, есть такое право - это остановка общественного транспорта", - сказал замглавы КГГА.

Ограничения "красной" зоны карантина

Локдаун в Киеве: что известно

Город Киев и Одесская область, начиная с сегодняшнего дня, 23 марта, находятся в "красной" зоне карантина.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Накануне Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах. В Киеве уже решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. При этом не исключается вариант возвращения спецпропусков для транспорта.

Ранее в Киеве был объявлен трехнедельный локдаун - с 20 марта по 9 апреля.

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Автор: Юрий Годован