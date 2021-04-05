С 5 апреля в Киеве начнут действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но могут быть продлены.
Новые карантинные ограничения с 5 апреля
- Все школы и детские сады столицы будут закрыты.
- Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или в режиме доставки.
- Весь общественный транспорт и метро будет работать по специальным пропускам.
- По возможности все работники различных заведений и учреждений должны быть переведены на удаленную работу или в отпуск.
- Продуктовые ярмарки будут закрыты с 1 апреля.
За соблюдением ограничений локдауна будут следить правоохранители. Также помимо ограничений локдауна в Киеве продолжат действовать все ограничения красной зоны: в частности, будет запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а на улицах и в общественных местах будет запрещено находиться без маски.
Верховная Рада также обсуждает возможность введения комендантского часа в Киеве после 22:00.
Как будет работать транспорт во время локдауна
Метро Киева и другой общественный транспорт будет работать только по пропускам. В транспорте смогут добираться на работу работники критически важных инфраструктур. Получить пропуск можно в городской или районной администрации.
Поезда Укрзализныци продолжат ездить через Киев и область без изменения графика, а также будут проводить посадку и высадку пассажиров. В поездах и на вокзале вводится обязательный масочный режим.
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