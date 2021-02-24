В Украине продолжает бушевать пандемия коронавируса, а правительство пытается противостоять болезни. Зимой Украина отказалась от адаптивного карантина с разделением на "цветные" зоны, однако с сегодняшнего дня он снова начнет действовать. Эти ограничения продлятся как минимум до 30 апреля.
Адаптивный карантин в Украине: что это означает
Адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны разного цвета в зависимости от эпидемической ситуации. Территория Украины будет разделена на различные зоны - от "зеленой" с самыми мягкими ограничениями до "красной" со строгими запретами.
"Цвет" каждого региона зависит от загруженности коек в больницах, количества тестов на COVID-19, случаев заражения коронавируса и динамики роста заболеваемости.
В какой зоне с 24 февраля оказался ваш регион
В "красной" зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая область, в которых сложная ситуация с распространением коронавируса.
Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, согласно данным Минздрава, оказались в "оранжевой" зоне карантина.
Остальные области Украины, а также Киев, попали в "желтую" зону карантина.
Запреты в каждой из зон адаптивного карантина
"Зеленый уровень" будет установлен по всей Украине при уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом как минимум в 13 областях не выше 50% эпидпорога, а также при коэффициенте выявленных случаев COVID-19 не выше 5%. На данный момент в Украине нет "зеленых" зон.
"Желтая" зона автоматически вводится для всей Украины. Ограничения в регионах "желтой" зона будут довольно мягкими:
- действует масочный режим в транспорте и закрытых помещениях;
- массовые мероприятия разрешены при условии наполненности зала не более, чем наполовину, и при выделении 4 квадратных метра пространства для одного человека;
- кинотеатры могут работать с наполненностью зала не более, чем на половину, и соблюдением шахматного порядка мест;
- разрешена работа учебных заведений;
- заведения питания могут работать до 24 часов;
- общественный транспорт будет перевозить пассажиров в количестве сидящих мест;
- разрешена работа спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.
В регионах "оранжевой" зоны действуют такие же запреты, как и в "желтой". Этот уровень свидетельствует об опасной эпидемической ситуации в регионе и приближении к красной зоне. Оранжевый цвет регион получит при появлении одного из признаков ухудшения ситуации с коронавирусом. Например, при росте госпитализаций на более чем 50% за неделю или загруженности коек с кислородом на более чем 65%.
"Красные" зоны будут иметь самые строгие ограничения:
- заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки;
- будет запрещена работа развлекательных и культурных заведений (в том числе театров и кино) и ТРЦ;
- разрешена работа только продовольственных рынков, магазинов, аптек и ветеринарных аптек;
- фитнес-клубы, спортзалы и бассейны не будут работать;
- детские сады и начальные классы в школах будут принимать детей, остальные учебные заведения переведут на дистанционное обучение.
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