Ограничения будут действовать до 16 апреля.

С 5 апреля в Киеве начнут действовать строгие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса в городе.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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Со следующей недели весь общественный транспорт в Киеве, в том числе метро, будет работать по специальным пропускам для работников предприятий критической инфраструктуры.

Также закрываются все садики и школы.

Работу продуктовых ярмарок временно останавливают с 1 апреля. В то же время заведения общественного питания смогут работать только «на вынос» или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Столичные власти просят руководителей учреждений, предприятий, учреждений отправить своих работников на дистанционную работу.

"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами. Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий", - отмечает Кличко.

Ограничения будут действовать до 16 апреля.

Ранее в эфире одного из телеканалов ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан объяснял, что локдаун в столице введут в случае, если Национальная академия медицинских наук на этой неделе не предоставит 500 коек под прием больных COVID-19.

Коронавирус в Украине: что известно

В Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано 11 тыс. 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии заболели 1 млн 674 тыс. 168 украинцев, выздоровели - 1 млн 313 тыс. 481, умерли - 32 тыс. 825. Медики провели 8 млн 120 тыс. 102 ПЦР-тестирования.

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева был установлен с 23 марта.

29 марта первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник заявил, что в связи с критической ситуацией с COVID-19 в столице могут закрыть начальную школу, детсады и ограничить работу транспорта.

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Автор: Яна Ставская