За минувшую неделю выявлено 44 тыс. 620 новых случаев коронавирусной болезни, что значительно больше, чем за позапрошлую.

В Украине ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинге.

"Мы считаем, что ситуация с COVID-19 является достаточно напряженной. Количество имеющихся больных остается на достаточно высоком уровне и заставляет нас соблюдать карантин. У нас осталась неделя карантина с усиленными ограничительными мерами. Давайте пройдем эту неделю, чтобы потом начали постепенно возвращаться к более комфортной жизни в условиях карантина", - заявил Степанов.

За прошедшую неделю в Украине выявлено 44 тыс. 620 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус: важно знать каждому

«На прошлой неделе было выявлено 44 тыс. 620 случаев заболеваемости COVID-19 в общей сложности по стране. В то же время количество ПЦР-тестов в стране было за неделю сделано 182 тыс. 437. У семейных врачей, кроме тестирования непосредственно, у которых полностью имеются средства для тестирования, кроме проведения ПЦР-тестирования у них есть экспресс-тесты на антиген», - отметил министр.

Он напомнил, что кроме семейных врачей в Украине существует 2 тысячи 373 пункта тестирования.

Читайте такжеВ Украине за сутки госпитализировали более двух тысяч больных с коронавирусом

«За минувшую неделю были госпитализированы 13 тысяч 555 человек, это почти на полторы тысячи меньше, чем было на позапрошлой неделе. Так же у нас увеличилось количество людей, которые были выписаны - 15 тысяч 882 человека. И это больше, чем было на позапрошлой неделе», - добавил Степанов.

Министр призвал смотреть на сайте Минздрава адреса пунктов тестирования и сдавать анализы в случае необходимости.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки обнаружены 3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников. Умерли 67 человек, выздоровели – 5 236. Госпитализированы 1 304 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко