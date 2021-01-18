Вместе с тем за минувшие сутки сделали лишь 13 тысяч тестов на коронавирус.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3034 человек, зафиксировано 67 летальных случаев, 5236 пациентов выздоровели. Среди заболевших 107 детей и 87 медработников. 1304 человека были госпитализированы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных — он является самым низким за почти четыре месяца. 28 сентября 2020 года обнаружили 2671 инфицированного, после этого заболеваемость росла.

Вместе с тем за сутки было проведено лишь 13 247 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 10401, методом ИФА - 2846.

За сутки в Украине выздоровело больше людей, чем заболело. Такая динамика наблюдается последние десять дней.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 163 716 человек, из них 871 196 выздоровели, летальных случаев - 20 869. Активными больными остаются 292 520 пациентов.

Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве: статистика на 18 января

В Киеве за минувшие сутки выявили 301 больного коронавирусом, пять человек погибли.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, всего за период пандемии в Киеве зафиксировано 2 тыс. 195 летальных случаев от коронавируса, подтвержденных случаев заболевания в целом уже 122 тыс. 997.

Среди выявленных за прошедшие сутки больных: 173 женщины в возрасте от 18 до 99 лет и 121 человек в возрасте от 19 до 95 лет, а также три девочки в возрасте от 11 до 17 лет и четверо мальчиков - от 15 дней до 16 лет. Заболели, в частности, 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Как сообщил городской голова, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком - 123, в Соломенском – 54, и в Днепровском районах - 40 случаев.

По словам мэра, выздоровели за сутки 211 человек. Всего коронавирус преодолели 48 тыс. 73 жителей Киева.

Коронавирус в Украине: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая