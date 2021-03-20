В Одессе от COVID-19 умер детский анестезиолог Владимир Гатцук.
Читайте такжеКритически не хватает врачей: во Львове "мобилизуют" медиков для борьбы с коронавирусомКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила волонтер Екатерина Ножевникова, отметив, что этот медик много лет работал в отделении анестезиологии и реанимации Одесской областной детской клинической больницы.
«Ушел работать в инфекционку (городская клиническая инфекционная больница – УНИАН), спасать пациентов с COVID-19. Сегодня ночью ушел из этого мира. Заболел на рабочем месте и не справился с болезнью… Врачи уходят, и такими темпами лечить нас с вами будет некому», - сказала Ножевникова, подчеркнув, что Гатцук был одним из лучших специалистов в городе.
По ее данным, количество реально заболевших одесситов значительно больше официально озвученных показателей. Как рассказала волонтер, в семьях, где болеет 3-4 человека, ПЦР-тест сдает в лучшем случае один человек. Многие люди не сдают анализ, так как у них нет на это средств, и инфицированных выявляют только на стадии госпитализации.
«Так что через неделю - дней десять цифры увеличатся втрое. И многие из тех, кто сейчас болеет дома, будут нуждаться в стационаре», - считает Ножевникова.
При этом, по ее информации, многим заболевшим отказывают в госпитализации.
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