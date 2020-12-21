На сегодня в стационарах города лечатся 1996 больных COVID-19.

Заполненность коек для больных COVID-19 в коммунальных медучреждениях Киева составляет более 48%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1 тыс. 996 больных коронавирусом, из них 19 детей... Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - более 48%», - сказал мэр.

Он отметил, что 1061 пациент - в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1319 человек, подключены к аппаратам ИВЛ пока 28 больных.

В то же время в столице от коронавируса умирает больше мужчин, чем женщин.

«Что касается смертности от коронавируса, то в Киеве умирают больше мужчин. Из 1723 летальных случаев с начала пандемии в столице - 952 мужчин и 771 женщина», - сказал Кличко.

Он отметил, что главная группа риска - это люди старше 65 лет.

«Такая ситуация наблюдается во всем мире. Именно среди пожилых людей - самый высокий процент летальных исходов от осложнений болезни. У них, у многих, - хронические болезни сердца, легких, сахарный диабет. Поэтому вирус вызывает осложнения. Тяжело переносят коронавирус и те молодые люди, которые имеют такие же проблемы со здоровьем», - прокомментировал мэр.

Он добавил, что среди тех, у кого возникают осложнения, и больные, которые поздно обращаются за медицинской помощью.

«Поэтому медики подчеркивают, что при первых симптомах вируса нужно сразу обращаться к своему семейному врачу, который опрашивает пациента и, при наличии симптомов COVID-19, направляет к нему мобильную бригаду, которая возьмет образцы на ПЦР-тест. А у нас, к сожалению, много случаев, когда люди неделю занимаются самолечением и сами назначают себе препараты, которые могут осложнить болезнь. В том числе и антибиотики», - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что врачи отмечают, что антибиотики не помогают при лечении COVID-19.

«Потому что это - вирусная инфекция. А вирусную пневмонию лечат не так, как бактериальную. Принимая решение о назначении антибиотиков больному коронавирусом, врач должен учесть состояние пациента и результаты специфических анализов крови. Антибиотик «на всякий случай» при COVID-19 - опасен», - сказал мэр.

Коронавирус в Киеве: что известно

За минувшие сутки в Киеве коронавирусную инфекцию обнаружили у 673 человек, умерли 10 больных. Всего за период пандемии в столице – 1723 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 101123. Выздоровели за сутки 564 человека. Всего коронавирус преодолели 32739 жителей столицы.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: Инна Андалицкая