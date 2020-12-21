Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в следующих районах: в Дарницком - 210, в Днепровском - 141 и в Деснянском - 70.

За прошедшие сутки в Киеве коронавирусную инфекцию выявили у 673 человек, умерли 10 больных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«В Киеве за минувшие сутки выявили 673 больных коронавирусом. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в столице - 1723 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 101 тыс. 123», - отметил Кличко. Среди выявленных за прошедшие сутки больных: 402 женщины, 247 мужчин, 24 ребенка. Заболел, в частности, 21 медик.

В больницы были госпитализированы 47 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

«Выздоровели за сутки 564 человека. Всего коронавирус преодолели 32 тыс. 739 жителей столицы», - сообщил городской голова.

По словам Кличко, больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (210), в Днепровском (141) и в Деснянском (70) районах.

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Автор: Инна Андалицкая